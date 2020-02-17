新冠肺炎疫情影響大陸各地面臨嚴重缺工，復工率大受影響。各地方政府尤其是製造業大市更掀起搶人大戰，先後祭出多項優惠補貼。如浙江省湖州市和義烏市就各出奇招，不僅給予人力資源機構引入勞工補貼，最高可達人民幣（下同）1千元，甚至還提供車資全免等優惠。

大陸多地封城限行、居家隔離等防疫措施，讓年後復工的勞動力出現嚴重短缺。21世紀經濟報導稱，根據交通部的資料，農民工返程客運量約為3億人次，若從百度遷徙數據上看，目前已返程約8千萬人次，遠遠沒有達到上年同期的水準。

報導稱，多個製造業大市為搶人已推出諸多政策。以湖州市來說，近日就推出「企業復工複產補助獎勵的意見」，針對企業復工進行了獎勵。另外，義烏市也加入搶人行列，提出只要在2月22日前，搭乘高鐵、客運汽車到義烏的企業員工，車票費用全額補貼；2月23日至2月29日到義烏的企業員工，減半補貼。

此外，對於人力資源服務機構為義烏非公企業引進職工並依法繳納社會保險的，一次引進5人以上的，義烏將給每人補貼500元；一次引進20人以上的，每人補貼1千元。

(工商 )