摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，國內出現新冠肺炎第一起死亡案例，台股17日受累開低走高，終場收在月線與季線之下，未來兩日將面臨月線及季線的雙重反壓，以價量結構觀察，若18日未能盡速站回11,800點之上，短線恐將再度回測11,600點附近。

類股方面，全球矽晶圓大廠SUMCO看好整體產業需求將在下半年顯著提升，激勵相關個股17日強勢表現，台勝科盤中漲停鎖死外，中美晶盤中也有逾7％漲幅，而功率放大器（PA）業者穩懋則因市場擔憂庫存風險升高，終場下跌5.21％。

個股方面，本周納入投資組合的中美晶，矽晶圓整體需求持續看俏，隨技術面轉強，有望吸引法人買盤持續追價。

操作方面，大盤後續將面臨跳空缺的賣壓及月線季線反壓，短線較難一舉攻過前高，因此短線建議以中小型股為主要操作標的，配合上法人連日買超及整理後過高的個股為選股方向。

(工商 )