倫元投顧分析師陳學進表示，台股17日開低震盪拉回，終場下跌52.19點，跌幅0.44％，收在11,763.51點，櫃買指數同步收黑，終場下跌0.52點，跌幅0.35％，以146.74點作收。

三大法人方面，外資轉賣42.1億元，投信續賣14.19億元，自營商續買7.86億元，外資於台指期貨市場上同步減碼1,491口多單，累計淨多單部位為36,853口，心態呈現中性謹慎偏多。

新冠肺炎疫情持續延燒，不僅日本及新加坡等地紛紛出現境內感染，且國內也首見死亡案例，加上大陸復工延後已造成電子零組件出現斷鏈的危機，使得多方信心遭受打擊，連帶大盤17日順勢開低下殺。

然而新冠肺炎的新藥及疫苗研發不時傳出好消息外，遞延的消費及需求也預期將在疫情緩解後急速湧現，加上大陸生產線預計在2月底或3月初，整體復工率將回到正常水準，配合美股三大指數頻創歷年波段新高，疫情重災區的陸股也已完全回補「武漢空方缺口」，深圳成指17日更刷新近1年半以來新高，全球股市陸續回穩後，台股後市並無悲觀的理由。

個股方面，本周納入投資組合的太極，毛利率轉正且接單優於預期外，與工研院合作布局碳化矽市場，營運可望否極泰來，17日股價強勢亮燈漲停，後續只要量價不失控，大漲再創新高的機會仍可期待。

此外，股市最怕的就是「多頭人氣」的潰散，所幸17日宅經濟概念股網家、東森、富邦媒、宅配通、鈊象、圓剛、矽晶圓族群環球晶、中美晶、台勝科、嘉晶、漢磊、缺貨漲價題材股影像感測器原相、勝麗、同欣電、轉單題材受惠股博智及泰鼎-KY等個股，其股價表現均相對亮眼，顯見市場人氣並未退燒。操作上只要選對趨勢上、產業及股票，獲利值得期待。

(工商 )