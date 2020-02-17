華冠投顧分析師吳官隆指出，台股上市上櫃是收小跌，但陸股卻呈現上漲，行情反覆，肺炎疫情恐懼降溫，不過震盪仍大，短線台股挑戰月線成功，只是本周的上半橫盤機會居高，短線漲多的股票建議出場，並配合基本面判斷出場時機。

他表示，美股14日漲跌互見，道瓊指數跌25點、收在29,398點，費半指數也跌0.2％，其餘指數小漲。由於大陸確診人數連續13天的增幅下降，陸股17日震盪大幅上漲，下午盤上證指數強漲1.7％。

陸方續採寬鬆貨幣政策，市場認為可能會降準，加上美方願意提供配方給中國，對其有正面幫助，惟陸股已連續11天向上走高，短線上證指數遭逢2,965點附近壓力區，18日走勢尤為關鍵。

綜觀台股17日盤面，台灣因出現首起死亡案例，不僅大型權值股承壓，印刷電路板（PCB）及砷化鎵（PA）族群壓力也不小，然上櫃部分，由矽晶圓類股領軍上攻，穩住局面設法帶動盤勢。加權指數尾盤跌52點、收在11,763點，收量縮小黑棒；上櫃卻收量增小黑棒，上市及上櫃18日將面臨考驗。

個股方面，本周納入投資組合的景碩，17日漲1.2元、收54.2元，5日線支撐位於52.8元，KD指標在81持續轉強。本周一上漲增量，留有中長紅棒，周二仍有機會轉強，但不宜爆量。

(工商 )