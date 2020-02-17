運達投顧分析師洪任浚表示，儘管新冠肺炎疫情未有停止的現象，但湖北地區的確診案例已在下降當中，整體疫情有從高檔準備轉折的跡象，一旦疫情得到有效控制，電子類股將成為台股的主流族群。個股方面，本周納入投資組合的台勝科，矽晶圓供需平衡，有利於報價上揚。

他指出，成長率最高的仍是5G相關族群，從台積電（2330）法說會釋出的訊息來看，今年晶圓代工受惠5G趨勢爆發，將有高達17％的成長值。今年半導體產業需求旺盛，使得矽晶圓產能更加吃緊，環球晶（6488）股價已率先大漲，尚在低檔的台勝科（3532）17日也亮燈漲停，矽晶圓族群成為5G產業最先表態的產業。

產業最上游表現亮眼，自然帶動下游需求啟動，相關的電子零組件當中，印刷電路板（PCB）族群將同步受惠，畢竟中國疫情持續延燒，國際品牌廠有轉單的可能，而台灣疫情控管得宜，加上產業供應鏈完整，國際大廠也會願意多付些錢來買台灣的產品。

就如同中美貿易戰的時候，自中國出口必須被課稅，吸引資金回流投資台灣與越南等地，資金會找尋最安全的方向布局，而台灣基本面優異，需求遞延後也將出現爆發性的成長力道。

(工商 )