澳門賭場 20日凌晨零時起重新開張 17:292020/02/17 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 澳門行政長官賀一誠今日(17日)作出批示，自周四(20日)凌晨零時起，解除賭場的臨時關閉令。因為新冠肺炎而停業的澳門賭場，到時會重開。 根據東網報導，經濟財政司司長李偉農表示，若賭場未具備條件重開，可延緩30天才重新運作。當局稱正與博企商討重開事宜。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 #大陸 #全球 #澳門賭場 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情炒熱宅經濟 騰訊瘋漲20個月新高 04:102020/02/13 全球財經 【七億天后3】固定經營老客戶 開案先跑20戶 08:232020/02/13 財經 口罩防疫 新北個人計程車司機14日起1次可買20片 12:062020/02/13 生活 南極出現破紀錄高溫 首度突破攝氏20度 22:212020/02/14 國際 高大創校20周年慶活動 王學亮為熊點睛 11:292020/02/15 生活 單親媽攜子女摩鐵輕生 遺留20錠藥 12:422020/02/16 社會 實名制口罩 新北20區衛生所今起開賣 16:232020/02/16 生活 20縣市低溫特報 氣象局曝極凍6度時間 08:002020/02/17 生活 士官邀女開小差 退伍同袍連續恐嚇20次再遭判刑 14:432020/02/17 社會 20例才是恐怖個案 網驚慌：一直在外面到處跑 14:522020/02/17 生活 兩岸熱門新聞 陸湖北孝感市新公告 今起「480萬居民嚴禁出門！」 - 兩岸 WHO專家組抵京 總幹事：疫情走向難預測 - 兩岸 - 工商 為何歷史上庚子年都沒好事？五行學曝關鍵 - 兩岸 大陸新冠肺炎90％是輕症 痊癒者破萬 - 兩岸 千古一帝傳奇世代──千古一帝 獲得罵聲最多的皇帝（十八 ） - 兩岸史話 - 言論 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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