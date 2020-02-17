澳門行政長官賀一誠今日(17日)作出批示，自周四(20日)凌晨零時起，解除賭場的臨時關閉令。因為新冠肺炎而停業的澳門賭場，到時會重開。

根據東網報導，經濟財政司司長李偉農表示，若賭場未具備條件重開，可延緩30天才重新運作。當局稱正與博企商討重開事宜。

(中時電子報)