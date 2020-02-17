新冠肺炎肆虐全球之際，印度至今僅有3個確診案例，且也都已痊癒，從武漢撤回印度的645人也全數都未感染。對此，專家認為，在印度料理增強人體免疫力和極端氣候的幫助下，才讓印度人獲得2項堅強的防疫武器。

根據《中央社》報導，多數印度人都相信，印度料理中的許多香料和元素，有助人們促進消化、增強免疫力，足以對抗流感等病毒性疾病。住在印度一陣子的許多外國人都發現，極少聽見印度出現大規模流感疫情，甚至是2002年到2003年爆發的嚴重急性呼吸道症候群（SARS），印度也平安無事。

此次的新冠肺炎，印度至今也僅有3例，且都已痊癒，印度政府派2次專機從武漢撤回的645人經過14天隔離及檢測，也都沒有任何人感染。

曾出版過印度料理食譜且研究印度料理已有35年的烹飪大師卡妲（Anju Khattar）透露，印度菜大多以洋蔥和番茄絞成泥作為基底，再加上含有薑、薑黃、大蒜、紅辣椒粉、荳蔻等馬薩拉（masala，混合香料），這些香料和洋蔥番茄基底有助於促進消化、袪寒抗感冒等，因此長期吃印度菜，能讓人增強對流感等病毒疾病的抵抗力。

大部分印度人也是這麼認為，許多印度人感冒時都不吃藥，反而是每天喝加了薑末等馬薩拉泡製的印度香料奶茶（Masala tea），據說感冒很快就好。以中醫觀點來看，辛香料包含薑、大蒜、洋蔥、薑黃、荳蔻、肉桂都有促進消化、活絡血路、袪寒、消毒等效果，甚至大蒜還可以對抗感冒和百日咳。

印度中央藥用植物和香料植物研究所（Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants）資深科學家巴爾（Anirban Pal）表示，印度阿育吠陀傳統醫學與中醫有許多類似觀念，而印度料理使用許多香料，確實有助人們透過腸胃吸收後增加抵抗力和免疫力，不容易受到病毒感染。

但是巴爾同時認為，印度的極端氣候也是讓病毒性疾病不易在印度流行的主要原因之一，由於暴露在陽光和高溫下，病毒會最先被殺死，印度通常冬天時間短而極度高溫的夏天時間長，因此在極端氣候下，病毒也較不易存活。

印度新冠肺炎疫情迄今只有3例，且都已痊癒出院。（圖/路透社）

另外，巴爾說，病毒必須依靠宿主的細胞來獲得能量，一旦離開活體宿主就會變得脆弱，因此當SARS或新冠肺炎患者因打噴嚏或咳嗽而讓病毒離開宿主散布在空氣中時，這些病毒輕易就會死於印度的極端氣候，也因此病毒性疾病不容易在印度造成大規模疫情。在印度料理和極端氣候的「幫助」下，印度人獲得2項絕佳的防疫武器，在情況嚴峻的SARS和新冠肺炎疫情中輕鬆存活下來。

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(中時電子報)