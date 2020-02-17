對於喜愛原生 Android 系統的朋友，近幾年來 Google 將設計、生產的主導權收回而推出的 Pixel 系列手機，肯定是不會錯過的年度之選。在 2019 年 Google 率先在 Pixel 4 系列當中導入 Soli 雷射晶片，讓手機可以支援獨家的手勢感測功能，掀起一波討論熱潮。而究竟今年的 Pixel 5 有機會看見那些嶄新設計呢？從日前曝光的 Pixel 5 CAD 設計圖可來一窺究竟。

《Android Central》引述了 Front Page Tech 網站的說法，分享了首度曝光的 Pixel 5 的 CAD 設計圖。這是市場上首次有 Pixel 5 相關圖片曝光，據了解是當前正在設計中的三款原型(prototype)之一，也就是說不一定是最終的狀態，Google 也很可能在發表前再進行設計上的調整。

GOOGLE PIXEL 5 - FIRST LOOK! (exclusive)

從曝光的 CAD 圖來看，比較有價值的訊息是 Pixel 5 其中的一種設計方案，機身背面採用了霧面玻璃，主相機則是採用了三角形的配置，在頂點放置三顆相機，中央則是閃光燈，而整體相機模組則造型很接近盾牌。回溯過往發表過的多鏡頭手機，這一款 Pixel 5 主鏡頭的設計算是相當少見的，跟一般常見的縱向排列、圓形排列或是骨牌型相機模組來說，都較為不同，頗有新意。只是不確定如此特別的設計，會否成為最終量產的樣式。

一般來說，Google 發表年度 Pixel 手機大多選在 10 月份，因此現在距離 Pixel 5 系列發表的可能時間點還相當久。期間新機有很大可能性再改設計，但預期將採用高通 Snapdragon 865 處理器、支援 5G，可能延用 Pixel 4 的手勢感測特性以及臉部辨識技術。而在此之前，Google 預計在 I/O 開發者大會期間(5/12-5/14)先發表 Pixel 4a 中階機種，承接 Pixel 3a 系列的棒子，成為中階主力機種，也給喜愛 Pixel 4 系列的消費者另一個更親民的選擇。

(中時電子報)