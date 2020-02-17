新冠肺炎疫情影響百業，北市17日拍板推出市有房地租金自3到5月減收20％外，並提供租稅分期、企業融資紓困及質借利息優惠，另並投入4000萬結合中央將發放的振興抵用券刺激消費，以減輕受疫情影響的產業及市民負擔，預計3月1日起實施。

因應新冠肺炎疫情紓困，市府以「延稅、減租、優息、振興」原則，提出相關紓困振興措施。

北市財政局長陳家蓁指出，民眾經確診或隔離、檢疫有稅捐繳納困難情形者，可向北市稅捐稽徵處申請延期或分期繳納房屋稅、地價稅、牌照稅及娛樂稅，至於營利事業則待中央紓困法規發佈後，再依相關規定辦理。

她說，針對承租市有房地的攤商及小型店鋪提出3月至5月租金減收20％優惠措施，降低其營運成本，適用對象包含產發局暨所屬市場處經管9000戶以上攤商、攤販。

另外，北市產發局長林崇傑表示，優息部分有企業融資紓困及質借利息優惠，紓困期間申請市府「台北市中小企業融資貸款專案」貸款者，協調台北富邦銀行調降貸款利率0.25％，並由市府另再補貼利息1％，總計減少1.25％利息負擔。

林崇傑說，動產質借處2萬5000多戶質借戶，如受疫情影響經確診或隔離、檢疫而有繳納質借利息困難情形，可向動產質借處申請減收3至5月期間質借利息20％，同時動產質借處暫停流當品收繳3個月，延緩民眾贖回負擔。

他指出，未來疫情緩和後，市府預計投入4000餘萬元，結合中央將發放的「振興抵用券」提升整體效益，以刺激消費、提振商機，並提供協助產業數位轉型及支持企業創新、場地使用費及門票收入優惠。

(中時 )