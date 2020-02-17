新冠肺炎打亂大陸復工步調，陽明海運董事長謝志堅說，如果疫情高峰落在2月底，3月起產能拉回，疫情高峰落在2月底，3月起各廠產能拉回，Q2就會出現急單，屆時將出現V型反轉，雖然不能說樂觀，但「沒有悲觀的條件」。

根據Alphaliner預估，受到新冠肺炎疫情影響大陸復工，全球貨載量將較去年下滑0.7個百分點。相較新冠肺炎發生前，市場預估今年艙位供給成長3.5％，貨載成長2.2％，貨量與艙位供給差距再度拉大。

Global Port Tracker則估算，這波因新冠肺炎導致延遲開工，導致全球2月貨量減少12.9％、3月減9.5％，但4、5月就會爆量，4月開始以4.5％、8.3％、8.5％比率成長，因此整體市場上半年表現不會太差。

謝志堅表示，全球訂單都還在，「至少還有8到9成」，只是因應目前新冠肺炎疫情，大家將訂單往後遞延，擠壓到後面2個月，後續若真的要趕出貨，可以等的送海運、不能等的就走空運，甚至有些防疫物資也是，快一點的話，3月就會出現急單。

(中時 )