新冠肺炎蔓延，民眾外出減少，但可能網購增加。玉山銀行信用卡元月刷卡金額達418億元，比去年同期還成長22％，居主要發卡銀行之冠，且玉山銀信用卡逆襲成功，在元月刷卡金額首度衝上第二名，超車中信銀行。

農曆年前後大陸新冠肺炎疫情已升溫，不少民眾在過年期間都減少出門、或少到人多的地方，購物刷卡也減少，元月刷卡金額第一名仍是國泰世華銀行，有近432.6億元，但比去年同期少了近110億元，主要是去年1月有國泰人壽保費刷卡80億元的延緩入帳，讓當月刷卡金額衝上542億元，創國泰世華銀同期的歷史新高，因為基期太高，今年少了保費遞延，單月國泰世華銀刷卡金額衰退逾20％。

玉山銀行去年即積極發行新的信用卡，要衝高刷卡量等，在2019年11月一度逼近第二名的中信銀，二者相差2億多元，玉山銀未超車成功，12月依舊是中信銀刷卡量排名第二，但在今年1月，玉山銀單月刷卡量衝上418億元，是其同期刷卡歷史新高金額，且僅次於去年6月報稅熱季的478.66億元，是玉山銀歷史單月次高刷卡金額。

中信銀今年元月刷卡金額395.98億元，排名業界第三高，比去年同期略減12.6％，但中信銀目前依舊是信用卡流通張數第一大的銀行，共有690.6萬張卡。

(工商 )