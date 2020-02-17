去年已扭轉連續四年虧損、稅後有獲利，如興（4414）董事長陳仕修17日指出，疫情讓品牌客戶轉移中國大陸市場訂單，如興受惠，今年手中訂單能見度已到第二季末。預期，2020年的營運成長性會優於去年。

如興2019年累計前三季稅後淨利1.44億元，已比前年同期的虧損1.66億元，有明顯的增加。

為滿足客戶的轉單，如興現正積極從泰國、巴基斯坦及土耳其地等地，找原由大陸供應的鈕扣、拉鍊、布料線材、裏布等部分替代物料，以滿足客戶需求。

陳仕修指出，經過中美貿戰、新冠肺炎疫情，全球品牌廠從中國大陸市場移轉到東南亞地區的趨勢正加快，如興有八成的產能在柬埔寨，今年的訂單量有明顯增加。

由於柬埔寨部分廠區在熱鬧的金邊市區，因此，如興去年已宣布，將出售金邊廠區，另物色柬埔寨較為郊區的土地，擴大新廠規模。

陳仕修指出，除擴大產能規模，如興近幾年在資源整合、精化製程、縮短交貨時程、強化與客戶緊密度都有明顯的成效。導入自動化生產，提升生產效率、擴大機器設備的應用，加速生產製程並標準化作業品質，已大大的降低生產成本。

如興將在3月對外發表，透過牛仔褲布料的改良，可提升生產流程效率、縮減原料成本的技術。

而看準全球品牌服飾採購集中化、下單一站式購足的趨勢，陳仕修表示，如興近來也篩選「質、量」均高的客戶，客戶數已從過去的40多個，去年底剩10多個。但，今年訂單量不減反增。

雖有春節假期，如興今年1月合併營收13.27億元，年成長率22.7%。

(工商 )