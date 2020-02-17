2月受到新冠肺炎影響，央行預估外匯指定銀行（DBU）及國際金融業務分行（OBU）辦理人民幣業務匯款金額將受影響。元月央行統計的匯款金額已降到898.06億人民幣，較去年12月減少了332.4億人民幣，減幅達27%。

央行表示，新冠肺炎造成台商在大陸工廠停工，而目前復工也不是全面性，台商出貨已經受到影響，貨款等支付金融活動不免受到波及。

一般而言，影響匯款金額的因素包括：營業天數、電子業支付三角貿易貨款等。2月因受新冠肺炎影響，OBU及DBU人民幣匯款金額恐再走低。

(時報資訊)