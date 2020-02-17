《金融》2月OBU及DBU人民幣匯款金額，恐再走低 17:392020/02/17 時報資訊 任珮云 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2月受到新冠肺炎影響，央行預估外匯指定銀行（DBU）及國際金融業務分行（OBU）辦理人民幣業務匯款金額將受影響。元月央行統計的匯款金額已降到898.06億人民幣，較去年12月減少了332.4億人民幣，減幅達27%。 央行表示，新冠肺炎造成台商在大陸工廠停工，而目前復工也不是全面性，台商出貨已經受到影響，貨款等支付金融活動不免受到波及。 一般而言，影響匯款金額的因素包括：營業天數、電子業支付三角貿易貨款等。2月因受新冠肺炎影響，OBU及DBU人民幣匯款金額恐再走低。 (時報資訊) #匯款 #金額 #影響 #人民幣 #2月 也許您會感興趣 推薦閱讀 神秘力量2月10日「立掃把」？ NASA出面親揭真相 09:152020/02/13 國際 寒流擾亂花期 福壽山農場高山櫻延後開 13:202020/02/13 旅遊 《期貨》2月台指期、金融期及電子期聯袂開低 09:092020/02/14 財經 日本疫情拉警報 防線已經被突破？ 17:292020/02/14 國際 人幣兌台幣匯價 創近10年新低 04:092020/02/15 焦點新聞 《店頭市場》環瑞醫2月17日起預收款券，每10分鐘撮合一次 08:182020/02/15 財經 《其他電子》元山2月營收保守，今年營運審慎樂觀 12:162020/02/15 財經 連2震！花蓮民眾難忘二月憂鬱⋯ 19:492020/02/15 社會 星座理財(2月17日～2月21日)－水瓶座（1月22日～2月19日） 積極學習 積累貴人 04:092020/02/16 投資理財 曾咳血向蔡英文求救 公主號父子均確診 17:482020/02/16 政治 財經熱門新聞 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 蘋果A14產量打趴A13…洩驚人內幕 - 財經 愛瘋出貨卡關？ 陸媒驚爆富士康砸錢拚產能 - 財經 陸企債務飆、資金奔逃 人民幣暴殺將重演？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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