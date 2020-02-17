近期羽毛球多因貨源地來自中國大陸而有預期缺貨心態導致熱銷的囤貨之勢。而受到天候低溫影響，電商平台的羽絨衣、發熱衣銷售量也成長2~7成。

創業家兄弟（8477）旗下生活市集觀察站內數據發現，近一周站內保暖相關商品詢問度明顯提升，以「發熱衣、羽絨、加絨」為熱銷關鍵字。受到氣象低溫預報心理影響，帶動發熱衣近一周整體銷量較前月同期成長7成，輕量卻防風保暖的羽絨外套也成為近一周站內的熱銷品，平均銷量較前周同期成長2成。

羽絨外套。（圖∕生活市集提供）

此外，根據《民視新聞》報導，有店家貼文指出，羽毛球部分產地在中國大陸，貨櫃短時間內應該不會正常，有些球開始缺貨，但也提醒球友別買過量。

由於國內羽毛球9成左右是從大陸進口，儘管許多學校羽球館場地因為延後開學及疫情影響而暫停開放，體育用品店發現生意雖掉了1~2成，購買「羽毛球」數量卻是呈現增加之勢，主要是擔心未來沒球可買，開始囤積羽球。

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(中時電子報)