因應監察委員、考試委員任期即將屆滿，總統府今（17）日發布新聞稿表示，蔡英文總統已核定成立「第6屆監察委員提名審薦小組」及「第13屆考試委員提名審薦小組」，並由副總統陳建仁擔任考、監提名審薦小組召集人，協助總統提名，咨請立法院同意。

總統府發言人丁允恭表示，第5屆監察委員任期將於109年7月31日屆滿，第6屆監察委員應於109年8月1日就職；第12屆考試委員任期將於109年8月31日屆滿，第13屆考試委員應於109年9月1日就職。

丁允恭指出，總統將依據《中華民國憲法增修條文》及新修正的考、監兩院組織法相關規定，提名監察院第6屆院長、副院長、監察委員人選計29位；考試院第13屆院長、副院長，以及考試委員人選7至9位，並預計於109年立法院第10屆第1會期，咨請立法院同意後任命。

丁允恭另表示，為進行相關提名作業，總統已核定《第6屆監察委員提名審薦小組設置要點》及《第13屆考試委員提名審薦小組設置要點》，聘請清廉、專業與聲譽卓著之公正人士，分別組成提名審薦小組，負責各項審薦工作。

丁允恭說明，「第6屆監察委員提名審薦小組」由副總統陳建仁、總統府資政蕭新煌、資政陳博志、國策顧問張富美、國策顧問林子儀、前監察委員劉玉山、東吳大學政治學系教授黃默等7位擔任小組委員；陳建仁擔任召集人，蕭新煌擔任副召集人。

「第13屆考試委員提名審薦小組」則由副總統陳建仁、總統府資政林全、資政姚嘉文、中央研究院院長廖俊智、國立成功大學校長蘇慧貞、和碩聯合科技股份有限公司董事長童子賢等6位擔任小組委員；陳建仁擔任召集人，林全擔任副召集人。

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(中時電子報)