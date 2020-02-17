新冠肺炎持續延燒，各單位都不敢輕忽，為了怕造成防疫破口，日前衛福部部長陳時中宣布撤回路配子女來台政策，對此國民黨議員羅智強今表示，全面禁止小明入境，「不符合普世人權標準」，並表示，自從呼籲行政院遵守《聯合國兒童權利公約》後，便承受鋪天蓋地的洗板與霸凌，但他從不畏懼，因為「我知道我站在道理的這一邊」。

羅智強指出，昨天行政院終於鬆口，有了部分正面的回應，「若為未成年子女，且在中國大陸親人無能力照顧，且父母皆在臺者，允許向內政部移民署專案申請，經專案審查，再決定准駁」，他表示謝謝行政院的「從善如流」，至於在專案審查方面，會不會只是「做做樣子」，審查完還是每一個小明都禁止，他也衷心期辦這件事不會發生。

政府統計，「小明」的總人數僅約1900人，羅智強質疑，實際有返台需求的只有三個個案，「要說台灣的資源負擔不起三個小明入境，這有誰能信？」他更強調，大部分的人都有惻隱之心，一定會認同台灣文化中的善良與厚道，「站在多數的這一邊從來不需要勇氣，但為了信念、不畏霸凌，堅持説相信的話，需要傻氣」

羅智強也呼籲，希望保護兒童的訴求還是需要被重視，希望許多關心兒童權益的意見領袖和政治人物，能在小明的故事上，不要畏懼霸凌勇敢發聲。

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(中時電子報)