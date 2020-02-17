行政院副院長陳其邁17日下午視察桃機防疫整備情況，並感謝第一線同仁為國境把關的辛勞，對於國內疫情可能出現社區感染跡象與在外國人是否接回問題，陳其邁表示，相信中央疫情指揮中心的努力，依照相關的法制作業，與傳染病防治法的規定，全力落實整個防疫的工作，也強調目前防疫還是以國內的疫情優先。（陳麒全攝）

行政院副院長陳其邁17日下午視察桃機防疫整備情況，並感謝第一線同仁為國境把關的辛勞，對於國內疫情可能出現社區感染跡象與在外國人是否接回問題，陳其邁表示，相信中央疫情指揮中心的努力，依照相關的法制作業，與傳染病防治法的規定，全力落實整個防疫的工作，也強調目前防疫還是以國內的疫情優先。（陳麒全攝）

行政院副院長陳其邁17日下午視察桃機防疫整備情況，並感謝第一線同仁為國境把關的辛勞，對於國內疫情可能出現社區感染跡象與在外國人是否接回問題，陳其邁表示，相信中央疫情指揮中心的努力，依照相關的法制作業，與傳染病防治法的規定，全力落實整個防疫的工作，也強調目前防疫還是以國內的疫情優先。（陳麒全攝）

行政院副院長陳其邁17日下午視察桃機防疫整備情況，並感謝第一線同仁為國境把關的辛勞，對於國內疫情可能出現社區感染跡象與在外國人是否接回問題，陳其邁表示，相信中央疫情指揮中心的努力，依照相關的法制作業，與傳染病防治法的規定，全力落實整個防疫的工作，也強調目前防疫還是以國內的疫情優先。（陳麒全攝）

行政院副院長陳其邁17日下午視察桃機防疫整備情況，並感謝第一線同仁為國境把關的辛勞，對於國內疫情可能出現社區感染跡象與在外國人是否接回問題，陳其邁表示，相信中央疫情指揮中心的努力，依照相關的法制作業，與傳染病防治法的規定，全力落實整個防疫的工作，也強調目前防疫還是以國內的疫情優先。

陳其邁17日下午由疾管局、移民署等相關桃機第一線防疫單位官員陪同，先聽取各單位各項國境防疫管制措施簡報後，再到管制區入境層視查相關防疫作為。

陳其邁表示，從大陸爆發新冠肺炎疫情到現在，大家都非常辛苦，尤其是在第一線，從邊境的查驗，到整個居家隔離等前置作業，都是我們邊境同仁大家共同的努力，所以特別來感謝他們為我們的國境把關。尤其在第一線的同仁，執行檢疫工作時，一定會引起民眾的一些抱怨，所以他們在工作上都承受非常大的壓力，但也多虧他們替我們把關。

他也提到，在電子檢疫的部分，移民署同仁還負責與健保資料的勾稽，常常有時候為了趕時間，忙到晚上一、兩點，移民署的同仁都還在跑資料，讓大家覺得非常感佩，所以特別來向CDC與邊界查驗所有同仁表達感謝。

陳其邁指出，我們台灣有非常完善的防疫法制，這個是從SARS之後「傳染病防治法」的修訂，所以在感染病的管控到整個應變機制，都有相關法規的訂定。我們現在是二級開設，相對在行政院，蘇院長、我或是秘書長在跨部會協商，我們都讓指揮中心陳時中部長，大家共同合作控制疫情。到目前為止，台灣在防疫雖然面對大陸非常嚴峻的疫情壓力，但是指揮中心或是各部會工作同仁跟前線防疫人員，大家都非常努力，我們應該要給這些人員加油、打氣，我們就按照相關法制的作業與「傳染病防治法」的規定，全力落實整個防疫的工作。

對於在日本的鑽石公主號與武漢包機目前處理情況，陳其邁表示，防疫還是以國內疫情優先，當然就防疫而言，我方希望確保整個防疫的安全，至於第一次包機，不管是對象或是防疫的部分，也有一例確診個案的情形，確實在武漢包機的部分，我們必須確保整個防疫的安全無虞，更何況這次的對象包括弱勢、慢性病、重大傷病及短期旅遊等這些人是要優先回來的對象，恐怕有些需要醫師或醫護人員在機上陪同照顧，我方在整個防疫最優先考量情況下，希望對岸能考量防疫優先的前提之下，大家有不同的意見應該來討論。

他也指出，鑽石公主號在船上發生群聚感染，確診個案已達300多位，我們跟日方的相關部門溝通非常密切，我們會配合日方防疫的工作與安排，假如日方在經過溝通、協調，不管在防疫工作的準備，在確保安全無虞的情況下，我們會做最妥善的安排，也會讓整個台灣防疫的工作，假如日方在政策上的決定清楚、明確之後，我們會做最完善、妥善的防疫準備，請大家放心。

(中時 )