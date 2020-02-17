日本政府厚生勞動省今（17）天公布鑽石公主號郵輪新一波504人病毒檢查結果，得知新增99例武漢肺炎病例，其中有70人沒有症狀。加上之前確診的355例，截至今天為止船上已有454例。

目前停泊在日本橫濱港的鑽石公主號郵輪，發生俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）群聚感染。根據《中央社》引述日本放送協會（NHK）報導，厚生勞動省針對鑽石公主號郵輪上504人檢查結果顯示，今天新增99例武漢肺炎病例，其中有70人沒有症狀。

鑽石公主號搭載約3700名旅客及船組員，厚生勞動省已對船上1723名旅客及船組員進行病毒檢查，總計船上已有454例武漢肺炎病例。

日本讀賣新聞報導，99例新增病例包括43名日本人，截至目前為止的454例中有212名日本人。

今天上午也傳出一名50多歲日本政府厚生勞動省男性職員，因曾在鑽石公主號上負責相關業務感染武漢肺炎，是繼檢疫官後第2個在船上被感染的厚生勞動省職員。

(中時電子報)