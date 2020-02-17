國民黨主席補選候選人郝龍斌直言，大陸對台灣最基本的善意是承認中華民國存在的事實。承認中華民國存在的事實，對大陸並不難，因為大陸自己的憲法裡就寫道：「孫中山先生創造了中華民國」！

但是，郝龍斌指出，現在看到的是共產黨「過河拆橋」不承認中華民國存在的事實，民進黨是「還沒有過河就拆橋」，共產黨與民進黨正在共同消滅「中華民國」。

他坦言，這也是「中華民國」現階段所處的困境，817萬票代表的是認同台灣，甚至傾向不認同中華民國，如果大陸不正視這樣的狀況、國民黨也不正視，台灣將慢慢走向台獨，這不僅不符合「中華民國」的利益，也與國民黨的理念抵觸。

在這樣的政治現實，郝龍斌指出，大陸也必須做出選擇：是希望將來與「台灣共和國」談合作？還是要與「中華民國」談合作？如果共產黨不想要與民進黨成為同路人，就要承認「中華民國」存在的事實。

而「中華民國」，他相信，在有歷史、感情無法切割的羈絆下，是兩岸之間最好的連結。

然而，郝龍斌不否認為，兩岸問題已然成為國民黨的包袱，一來是因共產黨與民進黨共同扭曲、曲解「92共識」的內涵，同時，有太多奔走兩岸的人是為了個人利益，進而出現「政治買辦」。

雖然，他說，「政治買辦」並不專屬於那個政黨，但是這頂紅帽子卻是扣在國民黨的頭上，因此，他若選上國民黨主席，將著手研擬《兩岸文流利益衝突或利益迴避法》，除要求國民黨內某個階層以上的人，在從事兩岸交流時不應該有個人經濟利益行為，也將透過立法方式規範從政者從藉由兩岸交流之名行個人經濟利益之實。

對92共識，郝龍斌直言，對他來講，是核心價值，因為92共識最關鍵的是尊重中華民國存在的事實，其核心理念是，反對台獨。

在這樣的前題下，他說，民進黨如果有本事將兩岸溝通的橋搭起來，或是共產黨與民進黨能夠凝聚新共識並將橋重新搭起來，「我們都支持。」

在這次選舉前，國民黨向來被視為是兩岸關係的「剎車皮」的角色，郝龍斌笑說，「我們是在同一部車上，民進黨把剎車皮拆掉，作為在野黨，在剎車不靈時，只能讓喇叭的聲音大一點。」拉高喇叭音量，讓更多民眾瞭解不踩剎車會有什麼後果。

(工商 )