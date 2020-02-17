為防範近期新型冠狀病毒傳染風險，智慧出行電動機車服務 WeMo Scooter 自主加強共享運具的防疫措施，農曆年後即針對全台所屬營運車輛，進行車輛、安全帽配件與環境消毒等清潔措施。外勤營運百人團隊每日加強車輛消毒，讓消費者安心騎乘。

WeMo Scooter 提供24小時安全便利的電動機車出行車輛品質，每台車平日即定期經專業營運團隊維護與保養，依據嚴謹保養服務標準作業流程，每日在換電同時，固定檢查保養項目，包含基本車體煞車/胎壓/油門等檢測，給予消費者便利及高品質的安心感。

為防範新型冠狀病毒疫情，WeMo Scooter 每日換電維運及巡檢時，外勤營運團隊加強營運車輛把手與龍頭、安全帽配件與整體環境消毒，並每週多次利用各種管道在宣導防疫措施，呼籲使用者騎車戴口罩並勤加洗手，注意衛生、安心騎乘。

『口罩你去買，交通費 WeMo Scooter 出』應援活動上線

WeMo Scooter 肩負社會責任，除提供安心交通服務外，更以實際行動響應口罩實名制分流政策，推出『口罩你去買，交通費 WeMo Scooter 出』應援活動，將於02/17與 02/18 分別發給身份證尾數為奇數與偶數的會員，支援購買口罩的騎乘金。而新會員 02/17 至 02/18 間註冊成功，於專屬APP內輸入優惠碼『 我ok你先領 』，也可領取免費騎乘金。

(中時電子報)