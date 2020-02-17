台中市長盧秀燕表示，計程車跨縣市跑，其他縣市能以台中市協助消毒為例，通報給其他縣市計程車與台中市同步消毒防疫。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕將17日舉行「中台灣區域治理平台─七縣市因應新冠肺炎聯合防疫」視訊會議。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕將17日下午舉行「中台灣區域治理平台─七縣市因應新冠肺炎聯合防疫」視訊會議，包括彰、投、苗、竹、雲、嘉首長，討論防疫準備、需求及通報機制，地方首長憂心下周將要開學，各縣市有跨區就學的孩子，每個縣市如作業不一致，恐會造成防疫困擾，醫療也要互相協助，各縣市都反應防疫物資缺乏，尤其是口罩，有的縣市缺酒精、紗布、棉棒，視訊會議決定，在中央沒有辦法及時供應情況下，中部區域可做小規模的幫忙，度過防疫非常時期。

盧秀燕強調，防疫期間很多跨區醫療、資訊，要保持暢通，互相協助、互相通報，平常中台灣七個縣市區域共同治理平台，就有保持一定聯繫，這次疫情很多超出平常合作的範圍。

視訊會議中，多名縣市首長代表對下周一要開學，憂心如何落實防疫？盧秀燕表示，很多跨區就學的孩子，各縣市若無法一致，防疫難進一步嚴格把關，大家應保持暢通，互相協助、互相通報。

口罩是大家共同缺的物資，有的縣市特別缺酒精，有的縣市缺紗布與棉棒等等之類，經視訊研議後，決定這段時間，可能在中央沒有辦法及時供應的情況之下，至少小區域可以做小規模的幫忙。

盧秀燕也對台中市的計程車進行消毒防疫，計程車跨縣市跑，其他縣市能以此消毒為例，台中市將這個訊息通報給其他縣市，其他縣市計程車與台中市同步，避免有防疫漏洞。

今天首度舉行的七縣市視訊會議，針對防疫熱線溝通，盧秀燕強調，各縣市不定期舉行各式各樣的會議，建置中台灣的通報防疫網絡，讓防疫的工作做得更落實，更緊密，範圍做得更大。

(中時 )