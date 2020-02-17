美聯社報導，夏威夷警方正在調查一起水果盜竊案，18個榴槤與其他熱帶水果被偷走了，總價1000美元，總價約3萬台幣。

夏威夷警察局說，兩名男子於2月1日晚上，潛入夏威夷大島希洛(Hilo)的一處民宅，並偷走了18顆榴槤，和其他類型的水果。當局發布了兩名嫌犯的監控圖像，並要求公眾提供其他信息，期望早日抓獲果匪。

佈滿尖刺的榴槤，以奇特的外觀和氣味聞名，通常重達2至7磅（1至3公斤），外殼又硬又刺，幾乎無法手捧。切開後是淡黃色的果肉，味道雖然甜美，但是氣味臭到很難形容，有人說像是霉的奶酪、腐敗的洋蔥，或是死魚，還有其他更糟的說法。

榴槤是東南亞的代表水果，在當地也很受歡迎，不過即使如此，許多東南亞國家的法規也規定，不能在旅館客房和公共交通工具上禁止食用，有嚴重的鄰避效應。

2018年4月，澳洲皇家墨爾本技術學院就發生一起「榴槤事件」，不知是誰把榴槤忘在圖書館的置物櫃中，結果時間一久，腐爛的氣味更強，被誤認為是毒氣洩漏，圖書館全面撤離，並呼叫警方專家前來拆除，才發現原來是榴槤。

(中時電子報)