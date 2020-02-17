近日在網路上瘋傳「三人跳挑戰」（Tripping Jump Challenge）的影片，危險動作卻有許多小朋友模仿，讓時代力量立委王婉諭與民眾黨立委蔡壁如齊聲呼籲，家長們應多加留意孩子間是否也在流行，提早阻止玩這樣的遊戲，以免發生憾事！

立委王婉諭在臉書發文表示，網路上興起一波「三人跳挑戰」，趁著中間不知情的人跳起時，一旁2人伸出腳故意將他絆倒，導致中間的人失去平衡跌坐在地，「就像以前故意趁人坐下前將椅子拉開那樣的惡作劇行為。」

王婉諭指出，「三人跳挑戰」真的非常危險，當人失去平衡落下時，很有可能讓脊椎、頭部先著地，力道稍強可能就會造成嚴重傷害。她說，這起惡作劇在國外，已經引起多起意外甚至重傷。

民眾黨立委蔡壁如提醒，家長應告訴小孩「三人跳挑戰」是極度危險的惡作劇。（圖／報系資料照）

蔡壁如也表示，「三人跳挑戰」惡作劇在國外已有報導，一名16歲巴西女童，被2位朋友邀請參與挑戰，這女童在不慎跌倒後，頭部猛烈重擊地面，最終受傷致死。

兩位不同黨派的新科立委皆提醒家長，應多加留意孩子間的社群，是否也在流行玩「三人跳挑戰」，以免憾事發生。

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(中時電子報)