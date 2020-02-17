國民黨主席將於3月7日投票補選，現在卻發生黨員數異常暴增的情況，外界議論是否有「人頭黨員」問題，候選人、立委江啟臣今（17）日表示，黨的內部選舉，若連最基本的黨籍管理問題都無法解決，恐怕連談改革的資格都沒有！

針對最近黨員繳費激增，衍生出人頭黨員爭議，江啟臣今日於臉書發文主張，「非常時期、非常做法！」

江啟臣表示，選舉公告後無法確定有投票權人數，是很奇怪的事，邊繳費邊增加選舉人數，更是讓選舉本身失去公平性，這種怪象未來必須終止。他認為，黨員的組成，「質比量更為重要。」

江啟臣也說，「陽光是最好的消毒劑」，黨中央應該回溯到主席選舉公告當天，每日公布各區黨部新增合格選舉人數量。他指出，讓所有資訊公開透明，讓有心操作者無所遁形，也讓這次主席補選的選務成為改革的第一步，讓外界看到國民黨改革的決心，建立黨內選舉的公正性。

江啟臣強調，國民黨如果連黨內選舉都沒有辦法公正透明，國民黨永遠黑幕重重，也無法找回人民的信任，國民黨不能沒有社會信任，人民卻可以沒有國民黨執政。

江啟臣承諾，當選主席將重新檢討黨費繳交方式，以及討論黨權確認的時間點。

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(中時電子報)