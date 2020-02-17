台北市中山區「錦州社會住宅新建工程」，17日舉辦開工祈福典禮，該案將興建占地1582坪、地下4層、地上20層建物，預計2023年12月完工。錦州社宅恰巧緊鄰台北市第一凶宅錦新大樓旁，不過台北市長柯文哲沒在怕，強調「社會營造」設有幼兒園、公托、老人據點、身障日照機構等，公設還有圖書館、健身房韻律教室、廚房，屋頂還有空中花園，用生活品質打敗鬼魅之說。

台北市長柯文哲金(17)日上午出席錦州社會住宅開工祈福典禮，致詞時特別強調「社會營造」，他表示，在錦州社宅完工以後，除了是老人活動據點、區民活動中心、非營利幼稚園、公共托育家園，也就是從0至2歲、2至6歲與老人全部都包括進去，甚至會把田園城市的概念納進來。「一個社會住宅有多面向的目的，市府團隊更特別強調品質，要達到智慧建築、無障礙、綠建築與耐震等。」

台北市第一凶宅錦新大樓與一旁錦州社會住宅基地。（圖／擷取自Google Map）

由於工地緊鄰有台北市第一凶宅錦新大樓，33年來死了24個人，有跳樓、殉情、火警，最著名的是「燒肉粽事件」，靈異傳聞不斷。有媒體詢問是否擔心完工後沒人敢住？柯文哲笑說，「這哪有什麼問題，我們當西醫的沒有忌諱，不過民俗活動該做的就做。」

林森北路一帶建築屋齡偏高，小套房產品居多，尤其八大行業齊聚出入人口複雜，承租房客素質參差不齊，夜間常有音樂聲、酒醉吵架等噪音干擾，租金行情相較便宜。錦州社會住宅雖目前租金未定，但預計將會以區域租金水平打85折開價。預計於2023年12月完工、2024年7月入住為目標，未來可提供社會住宅共387戶。

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(中時電子報)