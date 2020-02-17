洛馬F-16V戰機

對岸軍事侵略威脅與日俱增，台灣空前需要可靠的軍事威懾力，但軍方正置身幾乎無法承認的危機中。

《外交政策》（Foreign Policy）雜誌網指出，雖然台灣高調向美國採購M1A2艾布蘭（Abrams）主戰坦克，還有F-16V戰機，但結束徵兵制，前線部隊已經空洞化。而整個後備系統功能不彰，幾乎沒有專家或現役軍人相信，一旦爆發戰機，它能發揮實質貢獻。

分析指出，這些問題有憑有據，但就算不徹底被台灣政治領導階層忽視，也不斷被淡化，而目前並沒有明確的計畫，來解決這危機。

台灣國防部預算內有21.5萬給薪職，其中18.8萬為軍職，其餘則是文職。而2018年時，從事軍職的只有15.3萬人，僅占軍隊應有人員的81％。不過，就算是這個數字，也不能徹底反應實際狀況。

M1A2艾布蘭（Abrams）主戰坦克

要求不要透露真實名字的林姓現役陸軍中校說，據他所知，陸軍前線戰鬥單位目前能發揮的有效人力在60－80％之間，而這數字與國防部提供給立法院的數字一致。

不過，他指出，這數字看來可能沒那麼糟。可是一旦你知道，因為沒人來開這些坦克，所以起碼其中1/3都沒用，就會了解到底有多糟了。

近幾年來，台灣從徵兵制過渡到全募兵制，由於執行不當，如今人員短缺是明顯的後果。當初這決定是國民黨籍前總統馬英九執政時做的，後來民進黨籍總統蔡英文繼續執行。儘管他們來自不同的政黨，也儘管蔡成功連任後，對北京措詞強硬，說要捍衛台灣，但目前並沒有跡象顯示，她會介入解決這問題。

2017年以前台灣役男服役期為1年，2017年後刪到只剩4個月。而多數役男實際服役的時間更少，要是他們在高中和大學上過軍訓課，就可以抵免多達兩星期。而這些役男在分發各單位前，通常要接受為期5星期的基本訓練，進入單位後，再接受較專業的訓練。

不過，與其說他們是助力，還不如說是負擔。由於他們在軍中只是蜻蜓點水，意味著他們被視為過客，而不是軍人。

林姓軍官說，他們不會參與任何實戰演習或戰鬥訓練。「我們只是告訴他們，要保持安全，別惹麻煩，」他說，「基本上，那是個夏令營。」

儘管當初實施募兵制，旨在培養有心投入的專業軍人，但在倉促過渡下，全募兵制顯然已損及台灣軍隊，尤其是前線部隊的人力。

分析指出，前線部隊會空洞化的原因很簡單，在徵兵制下，軍方可以按照需求，把役男分發到需要人力的單位。但在募兵制下，較低階的軍人可以要求轉調單位，到陸軍通信單位等後方單位。雖然轉調機會有限，但他們幾乎總能設法辦到。而這意味著要置身前線，萬一解放軍來襲，需要投入戰鬥的單位就很缺人了。

(中時電子報)