無人機近年運用廣泛，台南地區不少廟宇都會用來記錄廟會活動，但無人機管理新制上線後，要取得拍攝許可並不容易。（網友謝明原提供／莊曜聰台南傳真）

無人機熱潮全球發燒，不少大專院校開辦科系，民間單位也開設課程因應未來考照需求，勞動力發展署雲嘉南分署去年底開班招收16人，吸引上百人報名，還得先筆試篩選。（本報資料照片）

近年無人機盛行，除了空拍、記錄及學術使用外，還能協助警消人員救災、代替人工在農田噴藥等多用途，相當便利，隨著民航法無人機管理新制即將上路，民航局將飛行空域在400呎（120公尺）以下者由地方政府訂立管理規範，各縣市態度不一，台南市傳出將採「正面表列」禁飛，未來想要飛上青天，需透過公司或法人申請，個人使用者恐無法任意升空，引來許多空拍攝影玩家、農民反彈，認為有損南市無人機發展城市的定位。

無人機管理新制在3月31日實施，未來無人機將採實名制註冊，操作者也必須取得合格證照，另外政府重要機關、軍事單位、機場、發電廠等都是中央律定的禁航區，以外的區域可否飛行，就視地方政府而定，並將禁航範圍提交民航局彙整。

據了解，目前採「負面表列」，開放全區飛行的只有基隆、宜蘭、花蓮、台東、彰化、南投、嘉義等8縣市，新竹縣市、苗栗、嘉義縣、屏東及6都均採「正面表列」，打算全區禁飛。

青農劉育承指出，為解決農村缺工、降低風險，農政單位近年推廣以無人機代噴農藥，不少農民參與，由於代耕面積大，無人機幫助很大，他也取得農藥、代噴證照，只要無人機證照考過就能上線，若南市禁飛努力都付諸流水，日前青農座談會上，他也向市長黃偉哲陳情。

空拍玩家謝明原表示，現在無人機運用在文史記錄、推展觀光的機會越來越多，以台南溪北地區來說，列入國定民俗的香科活動，都會使用空拍機，在山區、濱海等偏遠地區，也會協助警消的搜索行動，若真的禁飛，以後連簡單的航拍都有問題。

對此南市府交通局綜合規劃科表示，關於無人機飛行範圍問題，從去年起就邀集產學界座談，近期也和一般玩家溝通，市府並無特定立場，就算要採取「正面表列」，也會將可飛行的空域極大化，並隨時做滾動式檢討，兼顧個人使用者權益。

(中時 )