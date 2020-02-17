由《雞不可失》團隊最新推出的爆笑療癒喜劇電影《超"人"氣動物園》，上週情人節於全台65家戲院盛大上映，擊退好萊塢大片《逃出夢幻島》等新片，榮登全台新片票房冠軍！且週末六、日單廳票房也超越賣座強片《猛禽小隊：小丑女大解放》、《1917》，拿下第一，全台票房已突破1300萬！可見民眾在武漢肺炎疫情蔓延的低迷氣氛中，也想進戲院大笑解悶，療癒身心！

動物園職員為拯救動物園，下海練習扮動物。（圖／車庫娛樂提供）

《超"人"氣動物園》中的動物園職員們為拯救動物園，而假扮動物吸引遊客上門，劇情雖看似無厘頭又逗趣，但許多觀眾看完後都認為有些內容太真實，探討動物園與社會之間的關係發人省思，是一部不能輕易笑著帶過的喜劇片，十分耐人尋味。主播簡立喆表示：「這才是『真人版獅子王』！讓大人小人都療癒的《超"人"氣動物園》，真人假扮動物的橋段超搞笑！但其實深層討論的是韓國社會財閥控制一切、人世之間的各種虛假。促咪輕鬆的劇情幽默諷刺人性，讓你大笑、也能讓你反思。」

《超"人"氣動物園》劇照。（圖／車庫娛樂提供）

影評「雀雀看電影」則表示：「《超"人"氣動物園》是2020年第一部讓我看到笑到岔氣的電影。『人類真是荒謬啊…』在笑著看完之餘，這電影還會讓觀眾反過來反省自己呢。看《超"人"氣動物園》真是一個太奇妙的觀影經驗了。」作家李豪也大力推薦：「先說這部 超！級！好！笑！尤其如果連預告沒有看過，哏是一個接著一個來，不為譁眾取寵的搞笑，電影本身也有帶來許多啟發，現代人對動物園的命題越來越多討論。《超"人"氣動物園》除了讓觀眾思考動物友善的議題，也有拼命諷刺韓國資本階級的各種虛偽假象。」影評「喬伊FUN電影」表示：「概念本身頗逗趣，演員假扮動物以假亂真是本片最精彩之處，收尾訴諸環保以及保育的觀點頗正面，是一部詼諧可愛的電影。」

影評「龍貓大王通信」則表示：「這種兼顧娛樂與寫實批判的電影做法，恰巧是跳過類型電影窠臼的良方。《超"人"氣動物園》的結局也不是觀眾猜得到的：當然不是動物園快快樂樂騙一生下去，因為那太不符合現實了。這帶給習慣類型電影套路的觀眾們，一種創新的樂趣，以及另一種抒發現實怨氣的管道。也許你會因為好奇會講電話的樹懶看起來有多白爛而進戲院，但當《超"人"氣動物園》散場時，你會發現你得到的更多。」爆笑諷刺的《超"人"氣動物園》現正熱映中！

(中時電子報)