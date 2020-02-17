嘉義縣政府教育處今日到嘉新國中、中埔國中及梅山國中視察，各校均有落實防疫措施。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

校方準備口罩供學生使用。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

校方準備酒精等進行環境消毒。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣部分國中17日開始上寒假輔導課，為掌握學校防疫工作，嘉義縣政府教育處到嘉新國中、中埔國中及梅山國中視察，各校均有落實防疫措施；教育處指出，依據學校通報，迄今100多名師生有從中港澳入境的紀錄，教育處已逐一掌握，另外，在校園防疫物質提供上，已陸續採購完畢並配發至各個國中小，相信開學前各項防疫物資會全面到位。

教育處表示，縣府已發放49所私立幼兒園49瓶消毒酒精及5900片兒童口罩；22間補習班亦提供22瓶消毒酒精；公立幼兒園部分會在25日提供52瓶消毒酒精，同時嘉義縣家長協會也將提供600瓶酒精；此外，第一批採購所得耳溫槍已配發至國中小，第二批經採購後會馬上配發，二氧化氯消毒液會在21日分送至國中小。

縣府也已函發校園防疫工作指引SOP及「嘉義縣因應新冠肺炎疫情校園防疫作為現況檢核表」供學校運用；嘉新國中校長張家碩表示，校內已召開2次防疫會議，除了加強宣導外，也強化校內環境及衛生清潔，並備置相關防疫物品，同時也請家長幫學生體溫及落實生病不上學。

教育處強調，面對開學群聚感染的風險，將會持續關注，並配合衛生單位指導學校作好防疫工作，爭取相關物資給予學校，故請家長對於學校開學後的防疫準備可以放心。

(中時 )