抵陸世界組織疫情考察組 含美國專家 18:192020/02/17 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸外交部發言人耿爽。（取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸外交部發言人耿爽17日在網上例行記者會上證實，中國──世界衛生組織新型冠狀病毒肺炎聯合專家考察組的外方專家16日已陸續抵達北京，其中包括來自美國的專家。 耿爽表示，據其瞭解，中國──世界衛生組織新型冠狀病毒肺炎聯合專家考察組的外方專家已陸續抵達，並已展開相關活動。考察組包括來自美國的專家，將赴北京、廣東、四川三地進行現場考察。 (旺報 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 #大陸 #全球 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 抗疫提升為人民戰爭的背後 04:092020/02/13 論壇廣場 高市防疫人力傳爆肝？ 衛生局澄清：輪班制 14:082020/02/13 生活 日本新增4起境內感染新冠肺炎病例 21:562020/02/13 國際 新冠肺炎何時終結？醫師揭它和SARS恐怖差異 22:182020/02/13 生活 擴大華為禁令 美部會傳達共識 04:092020/02/14 全球財經 網紅染新冠肺炎曝院內「像地獄」道歉影片疑「照稿念」 12:022020/02/15 娛樂 大突破！陸第一、二例遺體解剖 取得2病理已送檢 22:122020/02/16 兩岸 抗疫心聲專家篇／從抗煞英雄到新冠肺炎諮詢召集人！無疫不與 張上淳力守防線 04:102020/02/17 生活新聞 鑽石公主號44名美人確診 美：旅遊禁令不含台灣 08:462020/02/17 國際 澎湖1男居家檢疫搞失聯 從嚴開罰 16:552020/02/17 社會 兩岸熱門新聞 陸湖北孝感市新公告 今起「480萬居民嚴禁出門！」 - 兩岸 大陸新冠肺炎90％是輕症 痊癒者破萬 - 兩岸 千古一帝傳奇世代──千古一帝 獲得罵聲最多的皇帝（十八 ） - 兩岸史話 - 言論 堅決放假不上課！大陸小學生用一星讓「釘釘」求饒 - 兩岸 為何歷史上庚子年都沒好事？五行學曝關鍵 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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