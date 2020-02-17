大陸外交部發言人耿爽17日在網上例行記者會上證實，中國──世界衛生組織新型冠狀病毒肺炎聯合專家考察組的外方專家16日已陸續抵達北京，其中包括來自美國的專家。

耿爽表示，據其瞭解，中國──世界衛生組織新型冠狀病毒肺炎聯合專家考察組的外方專家已陸續抵達，並已展開相關活動。考察組包括來自美國的專家，將赴北京、廣東、四川三地進行現場考察。

(旺報 )