一名30歲的吳姓單親媽媽疑不堪生活壓力，日前帶著2名幼子入住新北市五股區某汽車旅館，並於15日晚間餵藥，趁2子昏睡時活活勒斃，隨後意圖輕生，但經搶救無生命危險，今出院後，吳女下午2時許被警方帶回分局問訊，她則供稱「活得好累」才想帶著孩子一起走，全案將依殺人罪移送地檢偵辦。

據了解，吳女6年前離婚後，獨自撫養8歲女兒及6歲兒子，前夫雖有付贍養費，但吳女工作不穩定，靠網路直播賣商品及美容院打工維生，經濟拮据，前陣子寄宿在哥哥家，不過因日前產生摩擦，13日帶著孩子離家投宿在汽車旅館，並預定在18日退房。

經查，吳女與孩子入住旅館時，即有輕生及帶小孩走的念頭，15日晚間，她將自己平時服用的抗憂鬱藥物混在食物中，令孩子不自覺吃下，並於深夜11時許，孩子昏睡後，持童軍繩勒斃。

行兇後，吳女先傳了訊息給陳姓前夫，表示要陪小孩一起走，「不讓他們黃泉路上孤單」，前夫16日清晨4時許，起床看到訊息，嚇得趕緊聯繫吳女，但撥了好幾通電話才接通，此時吳女竟說「孩子已經手腳冰冷」，雖前夫立即衝到旅館找人，不過2子已成冰冷遺體，吳女則送醫無生命危險。

吳女今(17)下午出院後，被警方帶回分局問訊，她自稱長期情緒低落，有服用抗憂鬱藥物，加上生活壓力大，「真的活得好累」，才想和2子共赴黃泉，警方訊後則依殺人罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

(中時 )