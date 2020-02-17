國民黨主席補選越打越火熱，候選人之一的前副主席郝龍斌今（17）日上午在臉書發文，表示黨主席的素養就是無私、堅守黨的核心價值，沒有核心價值，所有黨的扁平化、數位化、虛擬化，都是官話、空話，呼籲只有現在強大，才有未來，直接批評對手江啟臣所提出的黨務現代化訴求政見。

郝龍斌發文說到，就像美國民主黨初選參選人拜登與桑德斯，還有蘇貞昌與游錫堃，都超過70歲，也沒有人懷疑他們的未來，所以決定未來的因素不是年齡，而是能力、心態與經驗；所以他未來擔任黨主席的使命之一，就是以無私的精神，幫助黨內同志更上層樓，有無私的胸懷，把自己當作泥土，讓同志從背上踩過，踩成一條康莊大道。

郝龍斌強調，國民黨的未來，需要老、中、青的「全齡化」支持，不能畫地自限，排除特定的年齡層，現在要打勝仗，需要一位有能力、有經驗的黨主席，不會在戰場上把經驗不足的新兵推上火線，不僅讓新兵當砲灰，更是連累到整個部隊打敗仗，要用無私的精神來強大國民黨，這是共識。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)