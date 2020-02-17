駐日代表處17日發布新聞稿指出，駐日代表謝長廷17日起親自擔任「鑽石公主號疫情緊急應變小組召集人」之外，為因應日本已出現感染源不明之「本土感染」病例，代表處已加強館內防疫措施。

代表處指出，謝長廷因應鑽石公主號船疫情擴大，並關心船上國人，於2月17日親自主持「因應新型冠狀病毒疫情緊急應變小組」會議，親任召集人，並將原「因應新型工作小組」納入指揮，由應變小組副召集人、副日副代表蔡明耀公使兼任原「鑽石公主號疫情緊急應變小組召集人」。

謝長廷在會議上指示，凡涉及國內防疫事務，代表處全力配合國內「中央流行疫情指揮中心」之各項決策。為安排鑽石公主號船上國人順利返國，積極與日本政府聯繫、溝通，解決困難，完成任務。

他也強調，因應日本已出現感染源不明之「本土感染」病例，雖屬初期現象，代表處仍應加強館內防疫措施，凡至領務組申辦手續之訪客入館均要求須帶口罩、並設置酒精消毒液等供使用。請本處同仁及眷屬做好各項防疫措施，確保身體健康，才能做好保僑、護僑等重要工作。

(中時電子報)