國內各大學為因應新冠肺炎紛紛宣布延後開學，但近日爆出社區感染的消息，即使中央流行疫情指揮中心迅速收回並以個案解釋，仍引發在台外籍學生的不安，且質疑指揮中心收回社區感染相關發言只是企圖掩蓋事實。

目前在台灣就讀大學的韓國學生表示，原本覺得台灣算是新冠肺炎的安全區域，所以寒假並沒有回韓國，沒想到現在現在連台灣也不再安全，出現社區感染令他相當害怕，頓時覺得到哪裡都不能放心。

這名韓國學生表示，目前韓國有28例確診，有追蹤確診者足跡的網頁供民眾查詢，知道哪些地方是危險區域，但台灣卻沒有，讓他覺得更沒保障，現在非常害怕開學後是否會出現群聚感染。

此外，對於昨夜指揮中心承認社區傳染後隨即收回的舉動，該學生表示質疑，「可是事實上不就是已經有本土傳播了嗎？他收回去也還是這樣啊！」

另一名同樣在台就讀大學的馬來西亞戴姓學生則表示，社區傳染發生後更不知道人與人之間應該如何保持距離才能避免自己受到感染，而且宿舍是4人房，會很害怕出現聚集性感染，現在口罩買不到、外籍生在台又不易就醫，開學日的到來令人憂心。

還在新加坡交換的台大學生說，原訂五月中才是學期結束，有些同學因擔心疫情變嚴峻，到時候可能回不來，所以早早就先返台，但他自己仍會等到五月中學期結束後再返回。他還說，因新加坡疫情仍比台灣還嚴重，所以就算台灣出現社區感染，不會感到害怕。

這名台大學生觀察，當地很少人配戴口罩，但自己有配戴。因新加坡部分區域有群聚感染，他認為學校地點離群聚的地區有一段距離，且學校對於陸籍和有大陸地區旅遊史的學生，安排檢疫的臨時住所，與一般當地學生分開，所以並不擔心。

(中時 )