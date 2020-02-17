氣溫驟降，雲林縣沿海漁民17日針對虱目魚、台灣鯛等不耐寒養殖魚類加強防寒措施，漁民表示上個月底的寒流有零星魚隻死亡，此波寒流將持續2、3天，可能出現10度以下低溫，大家都不敢掉以輕心，希望將損失減至最少。

雲林沿海地區16日晚上氣溫驟降至12、13度，17日一大早漁民加強防寒措施，大部分是抽取水溫較高的地下水到漁塭裡，也有人增設擋風牆，減少東北季風吹拂造成水溫流失，或是啟動水車打水減少霜降。

台西鄉丁姓漁民表示，15日天氣炎熱有如初夏，沒想到16日氣溫便又回到寒冬，氣象報告說17日是此波寒流的最高峰，因此大家都不敢掉以輕心，主要是養殖魚隻面對忽冷忽熱的天氣，一時無法適應，很容易發生病變。

漁民說幾年前曾有暴龍級寒流，造成雲林沿海虱目魚凍斃數十萬尾，這次寒流可能出現10度以下低溫，大家都很擔心虱目魚受不了，有人在前幾天便先打撈一部分魚隻販售，減少可能的損失，但有些魚隻還不夠大無法打撈，只能聽天由命。

漁民指出，今年冬天的氣候非常多變，幾天炎熱幾天低溫，不僅人受不了容易生病，更考驗魚隻的抵抗力，部分抵抗力較弱的魚隻已出現不適情況，氣象預報說寒流會持續至19日，大家只能盡量做好防寒措施，並祈禱白天陽光強烈一點，讓魚隻有喘息的機會。

(中時 )