為防堵新冠肺炎疫情，澳門2月5日起要求所有賭場暫停運作半個月。澳門特首賀一誠17日最新批示，自20日凌晨零時起，解除賭場的臨時關閉令，早前因疫情停業的澳門賭場可按自身準備情況重開。

香港經濟日報報導，澳門經濟財政司司長李偉農稱，解除臨時關閉令後，賭場可視自身條件開放。若賭場未準備充足，澳門當局容許賭場申請延緩30天重新開放，即解除賭場臨時關閉令起30天後，全澳賭場必須全部開放。

李偉農指出，賭場重開前提是必須符合衛生局指引，保障賭場員工和客人生命安全，當中賭台距離和開放數量亦會調整，提升安全系數。他又稱，當局與6家博彩企業開會準備重開過程，有企業指出因客源明顯需求低，提出賭場延緩開放請求，因此容許延緩重開，博彩法規、博彩合約亦有明確規定。

金沙中國總裁兼首席營運總裁王英偉早前接受訪問時表示，若疫情防控等條件許可，澳門賭場應該在20日如期重開。不過，他預估重新營業初期賭場客流仍將稀疏，但稱賭場重啟運作能帶動澳門整體經濟，特別是當地中小企的營運，亦能加強外界對澳門的信心。

截至17日，澳門已連續13天沒有新增確診新冠肺炎個案，當地政府部門陸續恢復基本服務，但與澳門相連的珠海仍持續出現新病例。

(工商 )