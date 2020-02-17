櫃買中心今（17）日表示，紅馬-KY（2928）、昱泉（6169）、精材（3374）等3檔股票自2月18日起預收款券並且每五分鐘撮合一次。

櫃買中心公告指出，紅馬-KT、昱泉兩檔股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊；而精材股票因連續5個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊。該3檔股票都自自2月18日起10個營業日（到3月3日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次）。

各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

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