無畏新冠肺炎疫情影響，麗寶Outlet Mall二期今（17）日正式開幕滿月，預估一期加上二期、合計締造超過百萬的入館人次，且創下許多櫃王與櫃后！包括「湯姆熊歡樂世界」、「Wooderful Life」木育森林、年輕潮牌「Life8」、日本「Simple Life」、麗寶星巴克鐘樓門市等，都是超人氣與締造佳績的廠商代表。

麗寶集團表示，麗寶Outlet擁有全球僅見鐘樓造型星巴克、歐風特色建築、運河等熱門拍照打卡景點之外，因麗寶Outlet屬於半露天戶外型商場，加上防疫措施完善、親子設施多元，不但未受疫情衝擊而減少逛街人潮，反而受惠寒假延長及「2020台灣燈會」在后里森林園區登場等利多因素加持，吸引逛街人潮大爆發。

而麗寶Outlet一期與二期開幕至今，兩館不僅已吸引超過百萬人次入館消費，更創造出多家業績傲視全台的櫃王櫃后！如「湯姆熊歡樂世界」中部最大旗艦店，單月業績超過千萬，榮登全台櫃王寶座；另一家「Wooderful Life」木育森林，規劃全台最大森林體驗區，成功號召大小朋友徜徉其中，業績表現不俗、成為全台櫃后。

此外，全台擁有8家門市，年輕潮流品牌「Life8」，締造業績近千萬元的佳績；而同樣也是深受國人喜愛，來自日本的「Simple Life」，業績超標，是台灣區資優生代表；另外，樓高42公尺的麗寶星巴客鐘樓門市，被咖啡迷票選為全台首推朝聖景點，開幕期間推出麗寶限定渡假區造型馬克杯，首發2,000個，創下三周完售紀錄，預計要到4、5月才能補貨上架！

由於麗寶樂園渡假區為「2020台灣燈會」免費接駁車據點，台中市區接駁車即便加開車次，也是班班客滿，持續創造賞燈人潮高峰。許多消費者白天逛Outlet、晚上看燈會，為麗寶樂園渡假區帶進一波又一波的入園人潮。

由於目前正處防疫期間，麗寶Outlet表示，為了讓消費者能有安心逛街的環境，除了定時定點消毒外，於服務台另備有消毒酒精，可以自行消毒不擔心，且因全館為半露天戶外場域，走道空間寬敞，專櫃人員也都配戴口罩，除自主管裡外，也對來店消費的客人尊重及保護。

麗寶樂園渡假區至3月1日止舉辦「麗寶歡樂購物季」，全渡假區消費滿3,000元就可抽暢遊麗寶渡假區的無敵享樂卡、福容大飯店住宿券、機票、精品包等超過百項總值300萬大獎，也是吸引消費者入園逛街購物的主因之一。

(工商 )