▲公路總局長陳彥伯、南投縣長林明溱、仁愛鄉長吳文忠、馬立委和孔立委等共同前往力行產業道路實地會勘。（楊樹煌攝）

南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路，經公路總局局長陳彥伯與南投縣長林明溱勘等，今17日共同前往會後，公路總局同意補助總工程費約1億6500萬元，全面整修力行產業道路，預計3月份將可進行發包，完工後仁愛鄉將有3村6部落共2千多人受惠，讓原鄉民眾有個安全回家的道路。

公路總局長陳彥伯今天率副局長許鉦漳、副總工程司陳進發等一行，前往仁愛鄉力行產業道路地會勘，南投縣長林明溱、立委孔文吉、馬文君、縣議員廖文賢、仁愛鄉長吳文忠等都全程陪同，並感謝公路總局運用前瞻計畫及道路生活圈計畫經費，給南投縣偏鄉道路全力的補助與協助，提供南投縣原鄉的鄉親有更安全的道路行駛。

仁愛鄉投89線力行產業道路北接台中市中131線，南接台14甲線，沿線有翠華、力行、發祥及翠巒、華崗、馬烈霸、瑞岩、慈峰、紅香部落，是當地2,239位居民進出及農產運輸唯一的道路；公路總局除同意全面進行改善，並將每年編列1,800萬元進行道路搶通以及邊坡分級常態監測。

陳局長指出，基於公路體系一體，公路總局為讓用路人有安全回家的路，該局願在養路經驗上，提供如何提升投89線抗災能力的相關技術支援，及邊坡分層管理所需監測費用，另在路面的品質及危險路段，將會配合縣府全力改善。

林縣長表示，公路總局近年挹注許多經費改善投89線，感謝陳局長親自帶隊現勘力行產業道路，更同意補助6,500萬元改善翠巒到力行路段，此次透過公路總局向行政院公共工程委員會爭取200公尺長的明隧道，相信完成後，對交通安全上可提供更好的保護，也感謝2位立委在交通委員會的協助。

(中時 )