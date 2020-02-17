任職於高雄一間文教機構的黃姓女子，3年前涉嫌在辦公室抽走張姓女同事的椅子、害其「坐空」慘跌且腰背受傷。黃女事後挨告。一審遭判5月但得易科罰金，上訴後賠償對方25萬和解，高雄高分院改判3月、緩刑2年，可上訴。

判決指出，2017年8月29日下午黃女和張女從5樓會議室離開、回到1樓辦公室。張女先在1樓找到空位坐下，黃女隨後抵達。此時張女手機響起，同事提醒她有來電，張女遂起身翻找背包內的手機並通話。

同時間，一旁的黃女抽走張女的椅子，害正在講電話的張女直接坐空，導致下背、腰部挫傷，第五神經弓骨裂等傷害。

黃女辯稱，當時她拿走椅子時不確定是不是張女原本坐的，其委任律師也強調，辦公室現場的椅子沒有專屬特定人，黃女沒義務去注意有誰使用椅子，張女自己也沒注意就坐下去，才導致受傷。

法官認為，就算該公司坐位採「先到先坐」制，但案發時椅子還在張女身後，黃女應注意擅自移動椅子可能導致他人跌倒的風險，確實未盡注意義務有過失。

一審時黃女與張女和解失敗，被依過失傷害罪判5月，上訴後雙方調解成功，黃女賠償張女25萬元。二審法官見和解成立，張女也當庭表示願意原諒，最後輕判黃女3月，宣告緩刑2年。

(中時 )