國民黨從來不缺青年政策，國民黨主席補選候選人郝龍斌指出，關鍵在執行，國民黨若要爭取年輕人的認同，就要傾聽年輕人的心聲，解決他們的問題，透過政策工具，依年輕人的志趣與專長在各行各業發亮、發光。

青年政策，郝龍斌指出，做比說重要，他在台北市長任內就推出就學、就業貸款10年免息的政策助年輕人追夢。

他說，有一位學工程的年輕人，他的夢想與志願是開飛機，向市政申貸了100萬元去學開飛機，現在是長榮的機師；還有位年輕人則是貸款學餐飲，現在是很有名的甜點大廚。

助年輕人築夢，郝龍斌指出，是在取年輕人認同的方法之一。但是，他不諱言，如果國民黨形象不改，年輕人不喜歡國民黨，拿出幾個樣版來沒有用，因此，要獲得大部分年輕人的支持與認同，就要想為什麼年輕人不認同、支持國民黨？

郝龍斌直言，國民黨文化、形象都有問題，宮廷文化、善內鬥、保守、守舊等，如果形象不改，年輕人是不會認同的，所以，國民黨必須要先改變自己的品牌形象。

因此，他說，國民黨必須要變成民主政黨、要集體領導，以爭取到大多數年輕人的認同與支持，再讓認同與支持國民黨的年輕人有舞台發揮的空間。

郝龍斌指出，尤其是沒有家世背景、資源，但是有熱情、有能力的年輕人，讓他們有資源、有空間發展，如果能做到，年輕人自然會認同、支持國民黨。

為能達此目標，他說，國民黨要有培訓的單位，年輕人要先認同國民黨，國民黨則從培訓過程中，瞭解每個年輕人的意願與想法，因才因專適所的安排適當的位置，讓年輕人接受歷練與考驗，讓他們有平台、有舞台可以發揮。

(工商 )