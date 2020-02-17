台灣爆發首例新冠肺炎死亡個案後，防疫層級拉高。高市府今（17）日開完防疫應變會議後，決議3月底前，學校大型活動，只要超過50人以上全部取消。至於個人競賽項目如期，團體賽也全部取消，避免群聚感染。

高雄市長韓國瑜表示，日本東京馬拉松向世界各國報告，原本預計4萬人參加的馬拉松，停止邀請業餘參賽者，只剩下100多名職業級選手，東京馬拉松都這麼嚴謹的態度來面臨疫情，所以高市府所屬的各種大型活動，都會以延期為主。

教育局長吳榕峯指出，學校防疫必須有一套SOP的流程，明天教育局將到國中小、高中等各級公私立學校告知，其中最重要的是，所有大型活動，超過50個人以上群聚的，所有活動3月底前全部包括校外教學、畢業典禮通通取消。

吳榕峯說，高雄市也是第1個取消掉寒假輔導的縣市，後續其他縣市也跟進，最重要的就是避免群聚感染。另外，額溫槍想辦法調貨源，但要求各學校開學時，要想辦法量學生的體溫。

吳榕峯提到，對於接觸不特定對象，也就是校門口的警衛，或者是導護老師站在校門口接觸不特定對象，這些人一定要戴口罩，至於廠商、家長要進入校園或是團膳業者也是不特定對象，一定要戴口罩，否則不讓他進入校園。健康的教職員工，包括學生，教職員工生是不用戴口罩。

另外，美國郵輪「威士特丹號」爆出首例新冠肺炎個案，由於2月4日曾停靠高雄港，經中央及地方防疫單位追查共計有198位接觸者，包括計程車司機26人必須居家隔離至18日止。海洋局、代理行、導遊、綠1公車司機共30人，有戴口罩也需自主健康管理。另外高屏管制中心追管包括CIQS等港埠工作人員共142人，同樣必須自主健康管理。

(中時 )