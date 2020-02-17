銅鑼國小近日進行太陽能光電工程，在原有屋頂鋪設太陽能板，並藉工程整理校園環境檢視安全死角，但卻因校園樹木的大幅度修剪，操場看台後方樹林更光禿禿一片，引發民眾反彈「砍樹蓋太陽能電板，很缺電嗎？」。校方回應，樹木修剪經費申請不易，藉工程一併辦理，並重新規畫停車場動線與等候區，期盼為學童打造安全優化學習環境。
許多民眾反應，銅鑼國小充斥太陽能板，校園內的大樹遭砍，光禿禿的讓人無言又難過。校長謝美桃17日表示，配合綠能政策，僅在原有的屋頂鋪設太陽能板，回饋金16％繳回縣庫，其中專科大樓、行政大樓教室屋頂平台則因多年滲水且酷熱問題，懸而未決，並藉工程重新施作遮蔽以防水、隔熱。
另，因苦無經費，學校並利用工程機會，修剪樹木，改善環境。謝美桃說明，改善第一停車場動線，改採單一方向，解決壅塞問題，並重新規畫學童等待區，擴大車棚，讓學生能遮蔽風雨。
謝美桃表示，學校發生因颱風肆虐將樹連根拔起與壓倒欄杆等情況，甚至有蛇、荔枝椿象等侵入校園，並藉工程依照樹種進行修剪，將停車場的龍眼樹修剪矮化，且上方無鋪設太陽能板，不阻礙樹木生長，另也在操場看台的太陽能光電施工程，協請廠商清除後方山坡雜草、枯枝樹木等，維護師生與運動的民眾安全，廠商也應允協助看台後方植栽樹木及綠美化。
謝美桃指出，第一停車場工程擬於開學前完工，另也爭取700萬元經費執行整建操場跑道、看台等，要讓銅鑼國小的學習環境更優質。
(中時 )
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