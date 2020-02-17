促轉會今（17）日召開記者會稱，林宅血案有一通關鍵電話錄音遭銷毀，不排除全案與當時的執政當局有關。巧合的是，竹聯幫大老柳茂川在最近出版的新書《竹聯：我在江湖的回憶》中寫道，前總政戰部主任王昇曾脫口而出一句極為關鍵性的話：「林義雄、陳文成的事做得乾淨俐落，怎麼江南這件事他弄成這樣糟糕？」隱約透露三案是同一人所為，而且與竹聯幫陳啟禮有關。

大是文化《竹聯：我在江湖的回憶》一書摘要如下：

那天好像是經過特別的安排，官邸內除了王昇本人與在內室的大使夫人外，不見任何的服勤人員。王大使十分客氣，分賓主坐定，也就是王昇大使、我本人、大明以及空軍副武官，一共是四個人。我們談論一些黨內問題、交換一些對時局的看法，看得出他內心的不平與委屈，並痛恨一些對他落井下石的人，其中包括蔣孝武、蔣孝勇因他照顧章孝嚴（後認祖歸宗，改姓蔣）和章孝慈兩兄弟而產生敵意。

當時新聞熱議的江南案，當然也是談論的話題，而王僅知啟禮與我是江南案的策劃與參與者，但不知曉江南案的遠因、近因，以及中途的變化與事後皆由我運作 。

王昇更不知道在江南案發生的兩年前，我在離台前向元老建議：根據我本身實際的接觸與了解，當局早已經有刺殺江南的意圖，若能掌握與運作這件事，或許能扭轉現在被動的局面。元老同意我的建議，隨時注意事態的發展，並將情況告知我，以協助我在美國對事態的掌握與運作。

賓主雙方談得十分融洽與投機。當下，王昇順口說了一句極為關鍵性的話：「林義雄、陳文成的事做得乾淨俐落，怎麼江南這件事他弄成這樣糟糕？」王是順口說出來，但我大吃一驚，難道林義雄滅門血案、陳文成命案與江南案是同一人所為？不然他怎麼會以完全不相關的台灣與美國兩件案子做比較？

王順口對我說出這麼機密的話，我認為還有一個因素，那就是王以為我一定知曉發生在台灣的這些血案。了解中和鄉（竹聯）內情的人都知道，自民國56年我第二次重整竹聯主持幫務以來，對內對外重要事情都是我與啟禮共同商量，經我同意後再付諸執行，可以說是兩人一起做出重要的決定。

啟禮為了自己的生存與利益而做了一些事情，這我當然知道，但去殺害一位無辜長者與三個稚齡的女孩，我認為啟禮絕對做不出來。

這個血案或許是執行任務的人失手造成的？這也不可能，因為擔任這麼重要任務的殺手，都必定經特別挑選且具有經驗，失手的可能性太小。這個血案也不像是江湖上的尋仇報復，江湖上的規矩是絕不殺女人與小孩，且冤有頭債有主，仇家本人才是擊殺的目標，殺手不可能分不清楚。

我想起一個兄弟，他那時常在啟禮身邊被派出去執行任務，有一次啟禮派他去殺老兄弟周榕，但他下不了手，以沒有堵到周榕為由向啟禮交差，啟禮當時沒有懷疑。

但後來因一清專案他逃到菲律賓，與陳功等兄弟住在一起時，把這件事告訴他們，後來傳到啟禮的耳裡，啟禮很生氣。有沒有可能是啟禮為了防止這個兄弟洩漏林案消息，而間接對他痛下毒手？

我分析發生血案的唯一可能性，就是「上面」有特別指示，受命人與執行人不得不照「上意」執行，而造成慘絕人寰的林義雄血案。其意圖就是恐嚇異議人士與反對者，在美麗島事件的軍事審判之前，營造一種恐怖氣氛。

這次重要的會面有許多證人，王昇雖已過世，但我本人、大明與他的同學空軍副武官都仍健在。啟禮自始至終都沒有和我講過林義雄血案與他有關。在江南案之前，我與啟禮之間是沒有祕密的。或許他不能告訴我，是因為他知道我不會同意他做這種傷天害理的事，而且我還會去阻止他，也更有可能是「上面」交代他，此事絕不能讓其他人知曉。

我沒有直接的證據證明這些血案都是啟禮做的，那麼當年下達這個命令的人是誰？我僅能把自己在與王昇的會面中，親耳聽到的事情據實告訴世人，由世人判斷誰才是血案的真正凶手，而陳啟禮等人只不過是當權者的一顆棋子。

(中時電子報)