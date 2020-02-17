「大創百貨」2015年間因進口日本核災區食品，遭國貿局處分停止輸入貨品半年，大創卻偽造許可證、竄改進口日期非法闖關，台北地院今依偽造文書罪判大創課長劉家榮5月徒刑，易科罰金15萬，緩刑2年，另對前總經理西谷晃司發出拘票。

日本2011年311地震引發核電廠輻射外洩，福島、茨城、櫪木、群馬及千葉5縣被列為核災區，當地食品因而被我國衛福部公告禁止進口，大創卻於2015年間偽造標籤，偷渡核災5縣市食品，因而遭國貿局開罰禁止輸入貨品6個月，從2015年11月6日至2016年5月6日為止。

不過，因裁罰範圍不及裁罰前已成立的交易，西谷晃司遂指示劉家榮竄改貨物進口日期，偽造694張輸入許可證，違法上架銷售，此事曝光後，大創又被吃下4164萬元罰鍰，進出口許可證也被廢止，2年內無法輸入貨品。

台北地檢署去年5月依偽造文書罪起訴西谷晃司、劉家榮，北院審理時，劉男承認犯行，法官考量他沒有前科，是受長官指示所為，非本案直接受益人，且犯後已有悔悟，遂判5月徒刑，易科罰金15萬，緩刑2年，1年內須支付公庫10萬元。

至於西谷晃司，由於至今未到案，北院已對他發出拘票。

(中時 )