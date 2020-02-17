科法斯集團表示，新型肺炎疫情雖非「車諾比危機」，但所造成的影響波及在中間產品和最終需求方面依賴大陸的亞洲經濟體，新型肺炎疫情雖非「車諾比危機」，但壓力正增大中！

科法斯集團繼2月5日之後，17日再度發布新型肺炎疫情影響報告指出，「新型冠狀病毒疫情將會比2003年SARS 影響更為廣泛」！因為大陸無論是在全球GDP中的占比（如今為17％，2003年為4％）；大陸在全球消費中的占比（2003年占美國的13％，2018年是近40％），都要比2003年更深地融入到全球經濟體系中。

科法斯表示，1～2月期間因為農曆春節假期而出現經濟活動中斷，在此期間，工廠基本停工。如今，假期已經延長了兩次，這意味著近一個月沒有生產產出，而受疫情影響區域的工廠還會繼續關停。此外，勞動力短缺會繼續影響企業的運營，即使大城市想要在2月10日以後回歸常態，但由於交通管制，工人全部回歸崗位可能還需要數個星期，工業生產和零售銷售預計在1～2月期間大幅下滑，不過在大陸國家統計局3月16日發布年初至這一時刻數據前，外界也無從知曉詳情。

科法斯說，但據中國社會科學院（CASS）估計，疫情可能給大陸造成600億美元的損失，這意味著第一季度的GDP年同比增速可能跌至4.5％。這還是一個「樂觀」預估情形，因為其僅考慮了第一季度的損失，但如今形勢依舊膠著。儘管如此，要保證經濟增速在2020年剩餘時間裏穩定在6.0％上下，確保有力的政策支持仍是十分重要的。

科法斯也表示，新型冠狀病毒疫情造成的破壞也會波及其他亞洲經濟體，預計這會成為相關國家和地區2020年經濟增長前景的下行壓力。由於與美國之間存在較高的實際利差，一些亞洲各國央行可以實施進一步寬鬆政策來應對經濟壓力。泰國央行在2月6日首先將其基準利率調至1％的歷史低位。預計印尼、韓國和菲律賓也會在2到3月間紛紛跟進。此外，對上述眾多經濟體而言，大陸仍為其最大貿易夥伴，因此一些行業勢必受到影響。

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