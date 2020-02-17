交通部官員今（17）日表示，142.3億元觀光紓困方案，確定會納入民宿業者，只要有商業登記或稅籍登記就適用，目前規劃將從營業面著手，開放民宿業者申請貸款等，最高金額可達千萬元水準，力拚2月底前公告，估3,500家民宿受惠。

疫情衝擊當前，為搶救觀光業，交通部規劃出500億方案，包含142.3億元「紓困方案」、54.5億元「觀光產業復甦及振興方案」，以及300億元「觀光升級與轉型前瞻計畫」，上周剛獲得行政院拍板。在紓困方案裡設定適用約3千家旅行業者、4.3萬位導遊、6.4萬位領隊、25家觀光遊樂業者，以及運輸業者等，卻未提及民宿業，引發業者們反彈，質疑「民宿業被獨漏」！

知情官員17日證實，紓困方案裡有關「協助融資周轉貸款協助及利息補貼」項目中，預計投入12億經費，確定會適用於民宿業者，但前提必須有商業登記或稅籍登記。

官員提到，觀光局將修改「振興觀光旅館業及旅館業融資信用保證要點」，將旅行業、民宿業納為對象，旅行業將會比照旅館業，資本性融資最高可貸3千萬元，營運周轉金最高可貸1千萬元。

而考量民宿業屬於小規模經營，官員透露，因此貸款上限會略低一點，但仍有千萬元水準，而營運週轉金最高也有數百萬元之譜，另外，旅館業、旅行業、民宿業還會有利息補貼，但補助金額還要與賦稅署討論。官員強調，為盡快搶救產業，希望趕在2月底前完成修正公告。

另外，國人近期出團到義大利、菲律賓、越南等國，因當地防疫政策因素，無法順利出團者，觀光局確定最遲本周五（21日）前會公告，將投入7億元經費，每團最高補助5萬元，未來若還有其他國家又出現「因疫情卡關台灣旅客」的情況，旅行社還可據此申請補助。

(工商 )