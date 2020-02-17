首批從武漢撤回台灣隔離觀察的台商將於18日凌晨隔離期滿返回住家，其中台中隔離所收容69名台商，對於如何送這些民眾返家？中市衛生局還在等待中央疫情指揮中心安排，台中市衛生局也希望中央能把其中設籍台中的民眾相關資料給予地方，以進行後續健康關懷。

首批專機返台台商18日凌晨隔離期滿，經漫長隔離後終於可以返回住家，但由於目前有報導少數新冠肺炎潛伏期超過14天，對於這些台商未來是否仍應持續健康關懷？台中市衛生局長曾梓展期盼，中央疫情指揮中心能夠提供相關資訊，以利地方防疫。

而隨著首批隔離台商解編，隔離所位置也可能曝光，未來撤返第二批、第三批…是否還會設在此地，據悉疾管署全國徵召18處地點做為隔離所之用，台中還另有一處。

據聞，首批在林口、烏來以及台中隔離所觀察將在凌晨六點統一由中央派車將他們送到客運站及高鐵站，並不會由家屬自行開車接送，對此曾梓展也表示，並無所悉，中央並未告知地方如何安排。

(中時 )