新冠肺炎疫情假訊息不斷，引發民眾恐慌。日前有林姓、楊姓2名網友散布「長庚醫院有病患，已開始管制」、「遠百有櫃姐剛從武漢回來」的假訊息，調查局高雄市調處、新竹市調查站分別已約談2人，均依違反傳染病防治法送辦。

調查局表示，林姓網友在今年1月間在LINE群組轉貼散布「今天早上我一個朋友轉發他醫生朋友回診林口長庚醫院，傳來的錄音，請大家注意，一定要戴口罩👇聽一下」，並傳送一個「長庚遭管制」的錄音檔，錄音內容指出，目前林口長庚醫院已經開始管制，且在發燒篩檢區有1名疑似武漢肺炎的病患，目前要進入長庚醫院都要戴口罩，且進去可能就出不來，最後還說這波疫情很可能會跟SARS相同。調查局接獲疾病管制署及林口長庚醫院通報調查局，高雄市調查處已約談林姓網友到案，依違反傳染病防治法函送桃園地檢署偵辦。

另外，楊姓網友以暱稱「yuzhen.81」在社群軟體IG的限時動態上張貼與朋友對話截圖，指「我媽說她朋友去遠百」、「然後有一個櫃姐把她拉到旁邊 然後拿一個口罩叫他戴」、……、「對面那個櫃姐剛從武漢回來，但是高層說不能講，不然整個遠百會被封館」假訊息，有400多人追蹤並轉貼散布。新竹市調查站已約談楊姓網友到案，函送新竹地檢署偵辦。

(中時 )