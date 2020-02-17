新冠肺炎疫情延燒不斷，全民憂心做好防疫工作。中央流行疫情中心昨(16日)宣布，國內新增確診2例新冠肺炎，兩人同為住在一起的兄弟，其中61歲的哥哥為白牌計程車司機，有B型肝炎、糖尿病病史，無旅遊史、接觸史。

中央流行疫情中心昨(16日)宣布，國內新增確診2例新冠肺炎。(照片/中天新聞 翻攝)

而這名司機，1/27出現咳嗽症狀、2/3呼吸急促到醫院就醫，並診斷為肺炎，當日就收治負壓隔病房，2/15晚間卻因肺炎合併敗血症死亡，隨後弟弟檢驗也呈陽性。根據了解，這名死者靠跑車工作，曾接觸中港澳旅客，也有79名接觸者，，其中死亡個案，也接觸60名醫護人員，當局將設法找出明確感染源，持續追蹤曾接觸這名患者的接觸者。白牌司機的遺體，也依照法定傳染病規定進行火化，家屬也同意保留部分檢體供進一步檢驗。敏感時間點，只能保護自己、也保護別人，全民共體時間、度過難關。

司機行車全程配戴口罩，做好防疫工作。(照片/游定剛 拍攝)

靠跑車維生的運將大哥人心惶惶，車內空間小、又是密閉空間，新冠肺炎主要是飛沫傳染，除了口罩一定要戴上之外，車上消毒防疫工作不可少。儘管酒精難買，左噴噴、右噴噴，防疫消毒工作不可少。

計程車排班點主動提供搭車民眾噴酒精。(照片/游定剛 拍攝)

面對記者詢問「疫情敏感時機，會做那些防疫工作?」司機表示「配戴口罩是一定要的，乘客下車後，我們也會將座位、安全帶、扶把、門把及螢幕等使用消毒液擦拭乾淨」，除此之外，更有司機提供防疫小撇步「開車時會全程配戴手套，請民眾多使用電子支付，避免付錢時手會碰觸到。」防疫工作不能馬虎，計程車排班點更是貼心，主動為搭乘旅客雙手噴上酒精，杜絕病菌徹底做好防疫工作。

(中時電子報)